Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 2
Иццо 15
Белотти 63
Де Сильвестри 72
Бонифази 76
5:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Шахтер
Солигорск
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 22:00 МСК
8.08.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Торино
мин
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
72'
72'
90
-
Иццо
Армандо Иццо
15'
15'
90
-
Белотти
Андреа Белотти
2'
63'
2'
63'
90
-
Бонифази
Кевин Бонифази
76'
76'
90