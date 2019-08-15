Матч завершен
Шахтер
Солигорск
1:1
прошлый матч 0 : 5
Матч завершен
Торино
Турин
Дзадза 80
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 20:00 МСК
15.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Шахтер
мин
3
Матвейчик
Сергей Матвейчик
90
16
Баланович
Сергей Баланович
90
1
Климович
Андрей Климович
90
Запасные
6
Бурко
Игорь Бурко
29
Бодул
Дарко Бодул
Торино
мин
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
11
Дзадза
Симоне Дзадза
80'
80'
90
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
23
Мейте
Суалихо Мейте
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
7
Лукич
Саша Лукич
90
14
Бонифази
Кевин Бонифази
90
36
Бремер
Бремер
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
30
Джиджи
Коффи Джиджи
34
Эйна
Ола Эйна
8
Базелли
Даниэле Базелли
21
Беренгер
Алекс Беренгер
22
Миллико
Винченцо Миллико