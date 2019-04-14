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Серия А
Торино VS Кальяри
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Торино - Кальяри: 14 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Торино
Турин
1:1
Торино - Кальяри: 14 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Кальяри
Кальяри
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
14 апр. 2019, 13:30 МСК
14.04.2019, 13:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
5
Иццо
Армандо Иццо
4
Лянко
Лянко
3
Бремер
Бремер
27
Войвода
Мергим Войвода
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
88
Ринкон
Томас Ринкон
10
Гояк
Амер Гояк
19
Санабрия
Антонио Санабрия
9
Белотти
Андреа Белотти
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
-
18
Уйкани
Самир Уйкани
-
13
Родригес
Рикардо Родригес
-
29
Мурру
Никола Мурру
-
99
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
-
17
Синго
Уилфрид Синго
-
24
Верди
Симоне Верди
-
8
Базелли
Даниэле Базелли
-
77
Линетти
Карол Линетти
-
7
Лукич
Саша Лукич
-
11
Дзадза
Симоне Дзадза
-
26
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
-
Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
15
Клаван
Рагнар Клаван
2
Годин
Диего Годин
24
Ругани
Даниэле Ругани
32
Дункан
Альфред Дункан
8
Марин
Рэзван Марин
18
Нандес
Найтан Нандес
4
Наингголан
Раджа Наингголан
10
Жоао Педро
Жоао Педро
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
Запасные
31
Викарио
Гульельмо Викарио
-
1
Арести
Симоне Арести
-
16
Калабрези
Артуро Калабрези
-
40
Валюкевич
Себастьян Валюкевич
-
44
Карбони
Андреа Карбони
-
25
Цаппа
Габриэле Цаппа
-
3
Трипальделли
Алессандро Трипальделли
-
19
Асамоа
Квадво Асамоа
-
14
Дейола
Алессандро Дейола
-
20
Перейро
Гастон Перейро
-
27
Черри
Альберто Черри
-
9
Симеоне
Джованни Симеоне
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
Кальяри
0
Торино
1
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
Торино
2 : 3
Кальяри
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
Торино
2
Кальяри
3
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:30
Кальяри
4 : 2
Торино
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:30
Кальяри
4
Торино
2
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Торино
1 : 1
Кальяри
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Торино
1
Кальяри
1
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
13:30
Торино
1 : 1
Кальяри
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
13:30
Торино
1
Кальяри
1
26.11.2018
26 нояб. 2018
пн
22:30
Кальяри
0 : 0
Торино
26.11.2018
26 нояб. 2018
пн
22:30
Кальяри
0
Торино
0
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
Кальяри
0 : 4
Торино
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
Кальяри
0
Торино
4
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
22:45
Торино
2 : 1
Кальяри
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
22:45
Торино
2
Кальяри
1
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
16:00
Кальяри
2 : 3
Торино
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
16:00
Кальяри
2
Торино
3
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
20:00
Торино
5 : 1
Кальяри
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
20:00
Торино
5
Кальяри
1
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
Торино
1 : 1
Кальяри
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
Торино
1
Кальяри
1
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:45
Кальяри
1 : 2
Торино
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:45
Кальяри
1
Торино
2
30.03.2014
30 марта 2014
вс
16:00
Торино
2 : 1
Кальяри
30.03.2014
30 марта 2014
вс
16:00
Торино
2
Кальяри
1
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
Кальяри
2 : 1
Торино
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
Кальяри
2
Торино
1
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
Кальяри
4 : 3
Торино
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
Кальяри
4
Торино
3
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
16:00
Торино
0 : 1
Кальяри
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
16:00
Торино
0
Кальяри
1
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
Кальяри
0 : 0
Торино
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
Кальяри
0
Торино
0
19.10.2008
19 окт. 2008
вс
16:00
Торино
0 : 1
Кальяри
19.10.2008
19 окт. 2008
вс
16:00
Торино
0
Кальяри
1
16.03.2008
16 марта 2008
вс
17:00
Кальяри
3 : 0
Торино
16.03.2008
16 марта 2008
вс
17:00
Кальяри
3
Торино
0
27.10.2007
27 окт. 2007
сб
19:00
Торино
2 : 0
Кальяри
27.10.2007
27 окт. 2007
сб
19:00
Торино
2
Кальяри
0
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