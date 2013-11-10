Кальяри - Торино: 10 ноября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Кальяри
Кальяри
2:1

Кальяри - Торино: 10 ноября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 12 тур

Серия А,

12 тур

Италия
10 нояб. 2013, 17:00 МСК
10.11.2013, 17:00 МСК
воскресенье
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
15
Клаван
Рагнар Клаван
2
Годин
Диего Годин
24
Ругани
Даниэле Ругани
32
Дункан
Альфред Дункан
8
Марин
Рэзван Марин
18
Нандес
Найтан Нандес
4
Наингголан
Раджа Наингголан
10
Жоао Педро
Жоао Педро
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
Запасные
31
Викарио
Гульельмо Викарио
-
1
Арести
Симоне Арести
-
16
Калабрези
Артуро Калабрези
-
40
Валюкевич
Себастьян Валюкевич
-
44
Карбони
Андреа Карбони
-
25
Цаппа
Габриэле Цаппа
-
3
Трипальделли
Алессандро Трипальделли
-
19
Асамоа
Квадво Асамоа
-
14
Дейола
Алессандро Дейола
-
20
Перейро
Гастон Перейро
-
27
Черри
Альберто Черри
-
9
Симеоне
Джованни Симеоне
-
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
5
Иццо
Армандо Иццо
4
Лянко
Лянко
3
Бремер
Бремер
27
Войвода
Мергим Войвода
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
88
Ринкон
Томас Ринкон
10
Гояк
Амер Гояк
19
Санабрия
Антонио Санабрия
9
Белотти
Андреа Белотти
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
-
18
Уйкани
Самир Уйкани
-
13
Родригес
Рикардо Родригес
-
29
Мурру
Никола Мурру
-
99
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
-
17
Синго
Уилфрид Синго
-
24
Верди
Симоне Верди
-
8
Базелли
Даниэле Базелли
-
77
Линетти
Карол Линетти
-
7
Лукич
Саша Лукич
-
11
Дзадза
Симоне Дзадза
-
26
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:45
Кальяри
0
Торино
1
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Торино
2 : 3
Кальяри
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Торино
2
Кальяри
3
27.06.2020 27 июня 2020 сб 20:30
Кальяри
4 : 2
Торино
27.06.2020 27 июня 2020 сб 20:30
Кальяри
4
Торино
2
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
Торино
1 : 1
Кальяри
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
Торино
1
Кальяри
1
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 13:30
Торино
1 : 1
Кальяри
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 13:30
Торино
1
Кальяри
1
26.11.2018 26 нояб. 2018 пн 22:30
Кальяри
0 : 0
Торино
26.11.2018 26 нояб. 2018 пн 22:30
Кальяри
0
Торино
0
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Кальяри
0 : 4
Торино
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Кальяри
0
Торино
4
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 22:45
Торино
2 : 1
Кальяри
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 22:45
Торино
2
Кальяри
1
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 16:00
Кальяри
2 : 3
Торино
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 16:00
Кальяри
2
Торино
3
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 20:00
Торино
5 : 1
Кальяри
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 20:00
Торино
5
Кальяри
1
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
Торино
1 : 1
Кальяри
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
Торино
1
Кальяри
1
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:45
Кальяри
1 : 2
Торино
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:45
Кальяри
1
Торино
2
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
Торино
2 : 1
Кальяри
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
Торино
2
Кальяри
1
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Кальяри
2 : 1
Торино
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Кальяри
2
Торино
1
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 17:00
Кальяри
4 : 3
Торино
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 17:00
Кальяри
4
Торино
3
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 16:00
Торино
0 : 1
Кальяри
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 16:00
Торино
0
Кальяри
1
01.03.2009 01 марта 2009 вс 17:00
Кальяри
0 : 0
Торино
01.03.2009 01 марта 2009 вс 17:00
Кальяри
0
Торино
0
19.10.2008 19 окт. 2008 вс 16:00
Торино
0 : 1
Кальяри
19.10.2008 19 окт. 2008 вс 16:00
Торино
0
Кальяри
1
16.03.2008 16 марта 2008 вс 17:00
Кальяри
3 : 0
Торино
16.03.2008 16 марта 2008 вс 17:00
Кальяри
3
Торино
0
27.10.2007 27 окт. 2007 сб 19:00
Торино
2 : 0
Кальяри
27.10.2007 27 окт. 2007 сб 19:00
Торино
2
Кальяри
0

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