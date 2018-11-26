Кальяри - Торино: 26 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Кальяри
Кальяри
0:0

Кальяри - Торино: 26 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 13 тур

Серия А,

13 тур

Италия
26 нояб. 2018, 22:30 МСК
26.11.2018, 22:30 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
15
Клаван
Рагнар Клаван
2
Годин
Диего Годин
24
Ругани
Даниэле Ругани
32
Дункан
Альфред Дункан
8
Марин
Рэзван Марин
18
Нандес
Найтан Нандес
4
Наингголан
Раджа Наингголан
10
Жоао Педро
Жоао Педро
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
Запасные
31
Викарио
Гульельмо Викарио
-
1
Арести
Симоне Арести
-
16
Калабрези
Артуро Калабрези
-
40
Валюкевич
Себастьян Валюкевич
-
44
Карбони
Андреа Карбони
-
25
Цаппа
Габриэле Цаппа
-
3
Трипальделли
Алессандро Трипальделли
-
19
Асамоа
Квадво Асамоа
-
14
Дейола
Алессандро Дейола
-
20
Перейро
Гастон Перейро
-
27
Черри
Альберто Черри
-
9
Симеоне
Джованни Симеоне
-
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
5
Иццо
Армандо Иццо
4
Лянко
Лянко
3
Бремер
Бремер
27
Войвода
Мергим Войвода
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
88
Ринкон
Томас Ринкон
10
Гояк
Амер Гояк
19
Санабрия
Антонио Санабрия
9
Белотти
Андреа Белотти
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
-
18
Уйкани
Самир Уйкани
-
13
Родригес
Рикардо Родригес
-
29
Мурру
Никола Мурру
-
99
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
-
17
Синго
Уилфрид Синго
-
24
Верди
Симоне Верди
-
8
Базелли
Даниэле Базелли
-
77
Линетти
Карол Линетти
-
7
Лукич
Саша Лукич
-
11
Дзадза
Симоне Дзадза
-
26
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:45
Кальяри
0
Торино
1
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Торино
2 : 3
Кальяри
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Торино
2
Кальяри
3
27.06.2020 27 июня 2020 сб 20:30
Кальяри
4 : 2
Торино
27.06.2020 27 июня 2020 сб 20:30
Кальяри
4
Торино
2
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
Торино
1 : 1
Кальяри
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
Торино
1
Кальяри
1
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 13:30
Торино
1 : 1
Кальяри
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 13:30
Торино
1
Кальяри
1
26.11.2018 26 нояб. 2018 пн 22:30
Кальяри
0 : 0
Торино
26.11.2018 26 нояб. 2018 пн 22:30
Кальяри
0
Торино
0
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Кальяри
0 : 4
Торино
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Кальяри
0
Торино
4
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 22:45
Торино
2 : 1
Кальяри
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 22:45
Торино
2
Кальяри
1
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 16:00
Кальяри
2 : 3
Торино
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 16:00
Кальяри
2
Торино
3
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 20:00
Торино
5 : 1
Кальяри
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 20:00
Торино
5
Кальяри
1
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
Торино
1 : 1
Кальяри
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
Торино
1
Кальяри
1
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:45
Кальяри
1 : 2
Торино
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:45
Кальяри
1
Торино
2
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
Торино
2 : 1
Кальяри
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
Торино
2
Кальяри
1
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Кальяри
2 : 1
Торино
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Кальяри
2
Торино
1
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 17:00
Кальяри
4 : 3
Торино
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 17:00
Кальяри
4
Торино
3
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 16:00
Торино
0 : 1
Кальяри
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 16:00
Торино
0
Кальяри
1
01.03.2009 01 марта 2009 вс 17:00
Кальяри
0 : 0
Торино
01.03.2009 01 марта 2009 вс 17:00
Кальяри
0
Торино
0
19.10.2008 19 окт. 2008 вс 16:00
Торино
0 : 1
Кальяри
19.10.2008 19 окт. 2008 вс 16:00
Торино
0
Кальяри
1
16.03.2008 16 марта 2008 вс 17:00
Кальяри
3 : 0
Торино
16.03.2008 16 марта 2008 вс 17:00
Кальяри
3
Торино
0
27.10.2007 27 окт. 2007 сб 19:00
Торино
2 : 0
Кальяри
27.10.2007 27 окт. 2007 сб 19:00
Торино
2
Кальяри
0

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