Матч завершен
Томь
Томск
Баляйкин 42
1:1
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Рухаиа 14
РПЛ, 43 тур

РПЛ,

43 тур

Россия
7 мая 2012, 10:00 МСК
7.05.2012, 10:00 МСК
понедельник
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Николов
Пламен Николов
90
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
90
0
Ребко
Алексей Ребко
90
0
Маляка
Дмитрий Маляка
90
0
Махмудов
Эмин Махмудов
25
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
42'
42'
90
0
Баженов
Никита Баженов
72
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Башилов
Михаил Башилов
0
Чернов
Евгений Чернов
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Тихонов
Дмитрий Тихонов
0
Сазонов
Алексей Сазонов
0
Погребняк
Кирилл Погребняк
Спартак-Нальчик
мин
0
Будаков
Александр Будаков
90
0
Багаев
Михаил Багаев
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Захирович
Аднан Захирович
90
0
Абазов
Руслан Абазов
90
0
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
14'
14'
90
0
Балов
Рустам Балов
75
0
Фомин
Семен Фомин
90
0
Щаницин
Александр Щаницин
90
0
Сирадзе
Давид Сирадзе
67
0
Болов
Руслан Болов
90
Запасные
0
Отто
Отто
0
Сквернюк
Алексей Сквернюк
0
Хагуш
Анри Хагуш
0
Овсиенко
Евгений Овсиенко
0
Мкоян
Грайр Мкоян
0
Чеботару
Евгений Чеботару
0
Буйтраго
Даниэль Буйтраго