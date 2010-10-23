Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Дядюн 60
Сирадзе 90
2:1
Матч завершен
Томь
Томск
Стариков 55
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
23 окт. 2010, 15:15 МСК
23.10.2010, 15:15 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы
Спартак-Нальчик
мин
0
Колинько
Александр Колинько
90
0
Йованович
Милан Йованович
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Васин
Виктор Васин
90
0
Васянович
Андрей Васянович
73
0
Гогуа
Гогита Гогуа
90
0
Концедалов
Роман Концедалов
90
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Леандро
Леандро
90
0
Гошоков
Арсен Гошоков
68
0
Дядюн
Владимир Дядюн
60'
60'
90
Запасные
0
Отто
Отто
0
Плиев
Заурбек Плиев
0
Дышеков
Аслан Дышеков
0
Маляров
Никита Маляров
0
Голич
Йован Голич
0
Жезус
Рикардо Жезус
0
Сирадзе
Давид Сирадзе
90'
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Петкович
Никола Петкович
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
70
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
82
0
Стариков
Евгений Стариков
55'
55'
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Джиоев
Георгий Джиоев
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Харитонов
Александр Харитонов
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук