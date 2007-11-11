Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
11 нояб. 2007, 14:00 МСК
11.11.2007, 14:00 МСК
воскресенье
Составы