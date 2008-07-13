Матч завершен
Томь
Томск
1:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
13 июля 2008, 14:30 МСК
13.07.2008, 14:30 МСК
воскресенье
Ильдус Биглов
Ильдус Биглов
Главный Судья
Составы