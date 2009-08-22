Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Кисенков 14
Асильдаров 39
Асильдаров 76
3:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
22 авг. 2009, 19:30 МСК
22.08.2009, 19:30 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Спартак-Нальчик
мин
0
Радич
Деян Радич
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
14'
14'
90
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
68
0
Машуков
Аслан Машуков
90
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Калимуллин
Рустем Калимуллин
90
0
Самсонов
Олег Самсонов
80
0
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
76'
39'
76'
39'
87
Запасные
0
Хомич
Дмитрий Хомич
0
Феррейра
Антонио Феррейра
0
Леандро
Леандро
0
Рикардо
Рикардо
0
Гошоков
Арсен Гошоков
0
Сирадзе
Давид Сирадзе
0
Концевой
Артем Концевой
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Катынсус
Валерий Катынсус
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
69
0
Мазнов
Горан Мазнов
90
0
Дядюн
Владимир Дядюн
69
Запасные
0
Ридош
Егор Ридош
0
Филипенко
Егор Филипенко
0
Киселев
Денис Киселев
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Волков
Виталий Волков
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Дзюба
Артем Дзюба