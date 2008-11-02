Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:1
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
2 нояб. 2008, 16:30 МСК
2.11.2008, 16:30 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы