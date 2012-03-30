Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
0:2
Матч завершен
Томь
Томск
Гатагов 16
Ропотан 59
РПЛ, 37 тур

РПЛ,

37 тур

Россия
30 марта 2012, 15:30 МСК
30.03.2012, 15:30 МСК
пятница
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Спартак-Нальчик
мин
0
Отто
Отто
90
0
Аравин
Алексей Аравин
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
0
Багаев
Михаил Багаев
81
0
Щаницин
Александр Щаницин
90
0
Концедалов
Роман Концедалов
90
0
Болов
Руслан Болов
61
0
Захирович
Аднан Захирович
90
0
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
90
0
Фомин
Семен Фомин
46
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Сквернюк
Алексей Сквернюк
0
Куликов
Александр Куликов
0
Хагуш
Анри Хагуш
0
Мкоян
Грайр Мкоян
0
Гошоков
Арсен Гошоков
0
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Николов
Пламен Николов
90
0
Гатагов
Алан Гатагов
16'
16'
45
0
Ребко
Алексей Ребко
63
0
Ропотан
Адриан Ропотан
59'
59'
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Хазов
Антон Хазов
90
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
0
Гавиловский
Даниил Гавиловский
0
Чебану
Илья Чебану
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Климов
Валерий Климов
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Махмудов
Эмин Махмудов
0
Сазонов
Алексей Сазонов