Матч завершен
Томь
Томск
0:2
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Щаницин 74
Сирадзе 89
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
13 авг. 2011, 13:00 МСК
13.08.2011, 13:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Дананае
Овидиу Дананае
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Баженов
Никита Баженов
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
59
0
Голышев
Павел Голышев
46
0
Канунников
Максим Канунников
58
Запасные
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
0
Сосновский
Сергей Сосновский
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Климов
Валерий Климов
0
Лактионов
Денис Лактионов
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
Спартак-Нальчик
мин
0
Отто
Отто
90
0
Багаев
Михаил Багаев
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
0
Аравин
Алексей Аравин
90
0
Пилипчук
Сергей Пилипчук
79
0
Гриднев
Даниил Гриднев
90
0
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
68
0
Щаницин
Александр Щаницин
74'
74'
90
0
Концедалов
Роман Концедалов
90
0
Гошоков
Арсен Гошоков
90
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Куликов
Александр Куликов
0
Фомин
Семен Фомин
0
Голич
Йован Голич
0
Захирович
Аднан Захирович
0
Сирадзе
Давид Сирадзе
89'
0
Милич
Богдан Милич