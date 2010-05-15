Матч завершен
Томь
Томск
Корниленко 67
1:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
15 мая 2010, 15:15 МСК
15.05.2010, 15:15 МСК
суббота
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
63
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
67'
67'
89
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Джиоев
Георгий Джиоев
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Волков
Виталий Волков
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Немет
Норберт Немет
0
Прудников
Александр Прудников
Спартак-Нальчик
мин
0
Отто
Отто
90
0
Филатов
Валентин Филатов
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
77
0
Концедалов
Роман Концедалов
90
0
Гетериев
Казбек Гетериев
86
0
Леандро
Леандро
90
0
Дядюн
Владимир Дядюн
85
0
Русич
Деян Русич
90
Запасные
0
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
0
Мочалин
Павел Мочалин
0
Васин
Виктор Васин
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Шалаев
Олег Шалаев
0
Маляров
Никита Маляров
0
Патрик
Патрик