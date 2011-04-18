Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Портнягин 87
1:2
Матч завершен
Томь
Томск
Голышев 3
Йокич 10
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
18 апр. 2011, 16:00 МСК
18.04.2011, 16:00 МСК
понедельник
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
Спартак-Нальчик
мин
0
Отто
Отто
90
0
Багаев
Михаил Багаев
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
0
Лебедев
Юрий Лебедев
90
0
Леандро
Леандро
57
0
Концедалов
Роман Концедалов
90
0
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
0
Захирович
Аднан Захирович
31
0
Пилипчук
Сергей Пилипчук
90
0
Портнягин
Игорь Портнягин
87'
87'
90
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Куликов
Александр Куликов
0
Йованович
Милан Йованович
0
Гриднев
Даниил Гриднев
0
Гошоков
Арсен Гошоков
0
Сирадзе
Давид Сирадзе
0
Милич
Богдан Милич
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Йокич
Джордже Йокич
10'
10'
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Тигорев
Ян Тигорев
90
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
77
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
46
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
72
0
Голышев
Павел Голышев
3'
3'
90
Запасные
0
Комиссаров
Иван Комиссаров
0
Строев
Виктор Строев
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Сосновский
Сергей Сосновский
0
Баженов
Никита Баженов
0
Канунников
Максим Канунников
0
Стариков
Евгений Стариков