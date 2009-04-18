Матч завершен
Томь
Томск
Корниленко 77
1:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
18 апр. 2009, 11:30 МСК
18.04.2009, 11:30 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Катынсус
Валерий Катынсус
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
87
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
69
0
Харитонов
Александр Харитонов
75
0
Мазнов
Горан Мазнов
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Строев
Виктор Строев
0
Голяткин
Сергей Голяткин
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Волков
Виталий Волков
0
Архипов
Антон Архипов
0
Корниленко
Сергей Корниленко
77'
Спартак-Нальчик
мин
0
Хомич
Дмитрий Хомич
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
64
0
Леандро
Леандро
90
0
Машуков
Аслан Машуков
90
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Фелипе
Альмейда Фелипе
86
0
Концевой
Артем Концевой
72
Запасные
0
Радич
Деян Радич
0
Феррейра
Антонио Феррейра
0
Гогуа
Гогита Гогуа
0
Концедалов
Роман Концедалов
0
Дзахмишев
Марат Дзахмишев
0
Берхамов
Кантемир Берхамов
0
Гошоков
Арсен Гошоков