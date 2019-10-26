Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Томассон 23
1:0
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
26 окт. 2019, 21:00 МСК
26.10.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Страсбур
мин
13
Митрович
Стефан Митрович
90
24
Джику
Александер Джику
90
26
Томассон
Адриен Томассон
23'
23'
90
1
Селс
Матс Селс
90
12
Мотиба
Лебо Мотиба
90
11
Ленар
Димитри Ленар
90
19
Каси
Антони Каси
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
90
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
90
2
Симакан
Мохамед Симакан
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
23
Кароль
Лионель Кароль
27
Лала
Кенни Лала
10
Корнье
Бенжамин Корнье
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
20
Зохи
Кевин Зохи
Ницца
мин
4
Данте
Данте
90
22
Лусамба
Арно Лусамба
90
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
23
Сарр
Маланг Сарр
90
7
Маолида
Мизьян Маолида
90
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
90
12
Коли
Расин Коли
90
24
Пельмар
Анди Пельмар
90
20
Аталь
Юсеф Аталь
90
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
90
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
3
Льорис
Готье Льорис
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
21
Данило
Данило
6
Вальтер
Реми Вальтер
11
Срарфи
Бассем Срарфи