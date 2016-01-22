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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кармона 1
Нди 9
Санабрия 44
Санабрия 53
Санабрия 82
5:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вела 38
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
22 янв. 2016, 22:30 МСК
22.01.2016, 22:30 МСК
пятница
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
11
Лора
Альберто Лора
90
28
Мере
Хорхе Мере
90
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
19
Кармона
Карлос Кармона
1'
1'
90
6
Альварес
Серхио Альварес
63
18
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
90
24
Айт-Атмане
Рашид Айт-Атмане
90
33
Нди
Дани Нди
9'
9'
75
20
Санабрия
Антонио Санабрия
44'
53'
82'
44', 53', 82'
90
23
Джони
Джони
79
Запасные
13
Гарсия
Альберто Гарсия
3
Менендес
Алекс Менендес
10
Касес
Начо Касес
17
Омар
Омар
22
Перес
Пабло Перес
25
Халилович
Ален Халилович
16
Кастро
Карлос Кастро
Реал Сосьедад
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
21
Эрнандес
Эктор Эрнандес
90
6
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
20
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
30
Элустондо
Ариц Элустондо
45
5
Бергара
Маркел Бергара
76
10
Прието
Хаби Прието
90
4
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
7
Брума
Брума
45
11
Вела
Карлос Вела
38'
38'
90
22
Жонатас
Жонатас
90
Запасные
13
Ойер
Ойер
3
Гонсалес
Микель Гонсалес
15
Ансотеги
Ион Ансотеги
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
23
Рейес
Диего Рейес
14
Пардо
Рубен Пардо
28
Оярсабаль
Микель Оярсабаль