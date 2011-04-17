Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Гризманн 32
Гризманн 79
2:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Де лас Куэвас 69
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
17 апр. 2011, 18:00 МСК
17.04.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Лабака
Микель Лабака
46
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
76
0
Ривас
Диего Ривас
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
32'
79'
32', 79'
90
0
Ифран
Диего Ифран
66
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
0
Бергара
Маркел Бергара
0
Сутил
Пако Сутил
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
0
Тамудо
Рауль Тамудо
0
Агиррече
Иманол Агиррече
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
69'
69'
90
0
Ривера
Альберто Ривера
64
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
83
0
Каштру
Андре Каштру
64
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Арнолен
Грегори Арнолен
0
Кармело
Кармело
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Ново
Начо Ново
0
Моран
Луис Моран
0
Сангой
Гастон Сангой