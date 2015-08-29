Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
29 авг. 2015, 19:30 МСК
29.08.2015, 19:30 МСК
суббота
Хосе Мария Санчес Мартинес
Хосе Мария Санчес Мартинес
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
23
Рейес
Диего Рейес
90
6
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
34
Элустондо
Ариц Элустондо
90
10
Прието
Хаби Прието
71
5
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
75
14
Пардо
Рубен Пардо
90
7
Брума
Брума
71
11
Вела
Карлос Вела
90
22
Жонатас
Жонатас
90
Запасные
15
Ансотеги
Ион Ансотеги
18
Кастро
Гонсало Кастро
16
Каналес
Серхио Каналес
5
Бергара
Маркел Бергара
9
Агиррече
Иманол Агиррече
32
Эрнандес
Икер Эрнандес
Спортинг
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
11
Лора
Альберто Лора
90
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
19
Кармона
Карлос Кармона
56
6
Альварес
Серхио Альварес
68
10
Касес
Начо Касес
90
18
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
90
20
Санабрия
Антонио Санабрия
90
23
Джони
Джони
90
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
77
Запасные
13
Гарсия
Альберто Гарсия
15
Канелья
Роберто Канелья
29
Родригес
Хулио Родригес
7
Муньис
Хуан Муньис
17
Омар
Омар
25
Халилович
Ален Халилович
16
Кастро
Карлос Кастро