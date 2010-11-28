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Футбол
Материалы
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Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Арнолен 3
1:3
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Прието 11
Зурутуса 45
Аранбуру 90
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
28 нояб. 2010, 19:00 МСК
28.11.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
3'
3'
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Ново
Начо Ново
90
0
Билич
Мате Билич
90
0
Сангой
Гастон Сангой
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Кармело
Кармело
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Моран
Луис Моран
0
Баррал
Давид Баррал
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Элустондо
Горка Элустондо
90
0
Прието
Хаби Прието
11'
11'
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
45'
45'
78
0
Ривас
Диего Ривас
90
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
76
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Лабака
Микель Лабака
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
90'
0
Тамудо
Рауль Тамудо
0
Сарпонг
Джеффри Сарпонг
0
Агиррече
Иманол Агиррече