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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Зурутуса 2
Зурутуса 3
Элустондо 75
Гризманн 90
Аранбуру 90
5:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Де лас Куэвас 46
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
29 янв. 2012, 18:00 МСК
29.01.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Элустондо
Горка Элустондо
75'
75'
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
90'
90'
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
2'
3'
2', 3'
7
0
Вела
Карлос Вела
80
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90'
90'
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
61
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Бергара
Маркел Бергара
0
Прието
Хаби Прието
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Ифран
Диего Ифран
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
14
0
Суарес
Дамиан Суарес
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
46'
46'
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Трехо
Оскар Трехо
90
0
Касес
Начо Касес
46
0
Кармело
Кармело
78
0
Билич
Мате Билич
90
Запасные
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Каштру
Андре Каштру
0
Муньис
Хуан Муньис
0
Ново
Начо Ново