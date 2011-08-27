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Футбол
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Де лас Куэвас 68
1:2
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Агиррече 35
Агиррече 65
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
27 авг. 2011, 19:00 МСК
27.08.2011, 19:00 МСК
суббота
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
68'
68'
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
58
0
Альварес
Серхио Альварес
58
0
Каштру
Андре Каштру
90
0
Ново
Начо Ново
69
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Арнолен
Грегори Арнолен
0
Суарес
Дамиан Суарес
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Трехо
Оскар Трехо
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Сангой
Гастон Сангой
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
72
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Вела
Карлос Вела
89
0
Агиррече
Иманол Агиррече
35'
65'
35', 65'
82
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Элустондо
Горка Элустондо
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Сарпонг
Джеффри Сарпонг
0
Ифран
Диего Ифран