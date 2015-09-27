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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кастро 17
1:2
Матч завершен
Бетис
Севилья
Хоакин 46
Кастро 57
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
27 сент. 2015, 13:00 МСК
27.09.2015, 13:00 МСК
воскресенье
Хуан Мартинес Мунуэра
Хуан Мартинес Мунуэра
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
29
Родригес
Хулио Родригес
76
13
Гарсия
Альберто Гарсия
90
11
Лора
Альберто Лора
90
28
Мере
Хорхе Мере
81
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
3
Менендес
Алекс Менендес
90
6
Альварес
Серхио Альварес
90
10
Касес
Начо Касес
90
18
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
62
25
Халилович
Ален Халилович
90
16
Кастро
Карлос Кастро
17'
17'
90
Запасные
26
Диас
Деннис Диас
7
Муньис
Хуан Муньис
17
Омар
Омар
14
Гуитиан
Альберто Гуитиан
30
Перес
Пабло Перес
19
Кармона
Карлос Кармона
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
Бетис
мин
13
Адан
Антонио Адан
90
17
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
33
Варела
Франсиско Варела
90
12
Пиччини
Кристиано Пиччини
90
4
Гонсалес
Бруно Гонсалес
90
17
Хоакин
Хоакин
46'
46'
78
18
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
22
Портильо
Франциско Портильо
90
46
Себальос
Даниэль Себальос
70
16
Сехудо
Альваро Сехудо
87
24
Кастро
Рубен Кастро
57'
57'
90
Запасные
1
Хименес
Даниэль Хименес
2
Молинеро
Франциско Молинеро
6
Фигерас
Жорди Фигерас
14
Торрес
Хавьер Торрес
13
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел
19
Молина
Хорхе Молина
9
Петрос
Петрос