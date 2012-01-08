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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Санта Крус 23
Молина 90
2:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
8 янв. 2012, 21:45 МСК
8.01.2012, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Начо
Начо
90
0
Марио
Марио
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Исидоро
Исидоро
90
0
Хуанма
Хуанма
70
0
Ириней
Ириней
90
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
76
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
23'
23'
61
0
Кастро
Рубен Кастро
90
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Устариц
Астарлоа Устариц
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
0
Серхио
Серхио
0
Перейра
Хонатан Перейра
0
Молина
Хорхе Молина
90'
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Ривера
Альберто Ривера
70
0
Трехо
Оскар Трехо
90
0
Каштру
Андре Каштру
60
0
Ново
Начо Ново
46
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Арнолен
Грегори Арнолен
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Кармело
Кармело
0
Касес
Начо Касес
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран