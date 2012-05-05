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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Сангой 12
Сангой 55
2:1
Матч завершен
Бетис
Севилья
Молина 45
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
5 мая 2012, 22:00 МСК
5.05.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Суарес
Дамиан Суарес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Гарсиа
Мойсес Гарсиа
90
0
Колунга
Адриан Колунга
58
0
Менди
Формос Менди
66
0
Трехо
Оскар Трехо
90
0
Сангой
Гастон Сангой
12'
55'
12', 55'
72
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Орфилья
Педро Орфилья
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Каштру
Андре Каштру
0
Касес
Начо Касес
0
Билич
Мате Билич
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Начо
Начо
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Севилья
Сальвадор Севилья
90
0
Матилья
Хавьер Матилья
62
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
90
0
Ноно
Ноно
74
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Молина
Хорхе Молина
45'
45'
62
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Супер
Супер
0
Паланкар
Ману Паланкар
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
0
Серхио
Серхио
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
0
Перейра
Хонатан Перейра