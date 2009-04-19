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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Эмана 7
Эмана 70
2:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
19 апр. 2009, 22:00 МСК
19.04.2009, 22:00 МСК
воскресенье
Хулиан Родригес Сантьяго
Хулиан Родригес Сантьяго
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Монсон
Лусиано Монсон
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Арсу
Арсу
90
0
Аурелио
Мехмет Аурелио
90
0
Капи
Капи
65
0
Эмана
Ашилль Эмана
7'
70'
7', 70'
87
0
Оливейра
Рикардо Оливейра
90
0
Эду
Эду
79
Запасные
0
Касто
Касто
0
Илич
Бранко Илич
0
Давид Ривас
Давид Ривас
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Одонкор
Давид Одонкор
0
Хуанде
Хуанде
0
Хуанма
Хуанма
Спортинг
мин
0
Матео
Кике Матео
67
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
0
Неру
Франсиско Борха Неру
90
0
Херард
Херард
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Кармело
Кармело
90
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
67
0
Баррал
Давид Баррал
78
Запасные
0
Лафуэнте
Иньяки Лафуэнте
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Камара
Рауль Камара
0
Сесилия
Педро Сесилия
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран