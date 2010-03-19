Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
2:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
19 марта 2010, 18:30 МСК
19.03.2010, 18:30 МСК
пятница
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы