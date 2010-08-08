Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
8 авг. 2010, 20:00 МСК
8.08.2010, 20:00 МСК
воскресенье
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы
Спартак-Нальчик
мин
0
Отто
Отто
90
0
Щаницин
Александр Щаницин
46
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Васин
Виктор Васин
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Дядюн
Владимир Дядюн
90
0
Гетериев
Казбек Гетериев
46
0
Концедалов
Роман Концедалов
90
0
Гогуа
Гогита Гогуа
90
0
Сирадзе
Давид Сирадзе
63
0
Леандро
Леандро
90
Запасные
0
Антипов
Антон Антипов
0
Васянович
Андрей Васянович
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
0
Амирханов
Роман Амирханов
0
Маляров
Никита Маляров
0
Голич
Йован Голич
0
Гошоков
Арсен Гошоков