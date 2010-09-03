Словения - Северная Ирландия: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Словения
0:1

Словения - Северная Ирландия: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Северная Ирландия
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
3 сент. 2010, 21:45 МСК
3.09.2010, 21:45 МСК
пятница
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Словения
мин
-
Иличич
Йосип Иличич
7
Вучкич
Харис Вучкич
-
Куртич
Ясмин Куртич
16
Облак
Ян Облак
-
Богар
Дамьян Богар
15
Стоянович
Петар Стоянович
8
Ловрич
Занди Ловрич
17
Мевля
Миха Мевля
4
Блажич
Миха Блажич
-
Ветрих
Амедей Ветрих
6
Бийол
Яка Бийол
-
Балковец
Юре Балковец
Запасные
12
Белец
Вид Белец
-
16
Розман
Матьяж Розман
-
2
Скубич
Нейц Скубич
-
13
Чернигой
Домен Чернигой
-
19
Зайц
Миха Зайц
-
5
Коутер
Нино Коутер
-
23
Матавж
Тим Матавж
-
13
Вербич
Беньямин Вербич
-
9
Шпорар
Андраж Шпорар
-
Северная Ирландия
мин
5
Эванс
Джонни Эванс
20
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
-
Бойс
Лиам Бойс
7
Кеннеди
Мэттью Кеннеди
21
Магеннис
Джош Магеннис
17
МакНэйр
Патрик МакНэйр
14
Даллас
Стюарт Даллас
1
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
18
Смит
Майкл Смит
4
Баллард
Даниэл Баллард
13
Маккэнн
Алистер Маккэнн
Запасные
1
МакГоверн
Майкл МакГоверн
-
2
МакЛафлин
Конор МакЛафлин
-
20
МакЛафлин
Райан МакЛафлин
-
22
Фланаган
Том Фланаган
-
3
Льюис
Джамаль Льюис
-
11
Вашингтон
Конор Вашингтон
-
18
Уит
Гэвин Уит
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

29.03.2011 29 марта 2011 вт 21:45
Северная Ирландия
0 : 0
Словения
29.03.2011 29 марта 2011 вт 21:45
Северная Ирландия
0
Словения
0
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 21:45
Словения
0 : 1
Северная Ирландия
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 21:45
Словения
0
Северная Ирландия
1

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