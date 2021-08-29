СКА-Хабаровск - Кубань: 29 августа 2021 смотреть онлайн

СКА-Хабаровск
Хабаровск
-:-

СКА-Хабаровск - Кубань: 29 августа 2021 смотреть онлайн

Кубань
Краснодар
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
29 авг. 2021, -:- МСК
29.08.2021, -:- МСК
воскресенье
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СКА-Хабаровск
мин
93
Городовой
Алексей Городовой
10
Никифоров
Владислав Никифоров
5
Эммерсон
Эммерсон
51
Грачев
Глеб Грачев
31
Большаков
Кирилл Большаков
27
Мануйлов
Роман Мануйлов
20
Колесниченко
Кирилл Колесниченко
33
Квеквескири
Ираклий Квеквескири
24
Мартусевич
Максим Мартусевич
9
Георгиевский
Святослав Георгиевский
37
Булия
Эдуард Булия
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
-
35
Илик
Василий Илик
-
48
Тарадуда
Денис Тарадуда
-
8
Малеев
Артемий Малеев
-
18
Иванков
Даниил Иванков
-
30
Першин
Юрий Першин
-
11
Базелюк
Константин Базелюк
-
72
Батютин
Андрей Батютин
-
92
Барков
Дмитрий Барков
-
19
Брагин
Владислав Брагин
-
Главный тренер
Сергей Юран

Новости

Игрок «Рубина» получил локтем в лицо и потерял сознание. Судья за такой удар просто дал желтую
#Дарко Йевтич
04 ноября 2020, 11:33
ФНЛ штормит из-за ковида. Один клуб получит три технаря, другой от безвыходности готов выпускать в поле вратарей
#ФНЛ
11 сентября 2020, 01:25
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02 сентября 2020, 18:13
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#Владимир Сугробов
26 августа 2020, 20:01
«Урожай» → «Кубань» с очень странной эмблемой – все недовольны, пока другая «Кубань» собирает толпу в любителях
#Кубань
27 июля 2020, 12:39
«СКА-Хабаровск» подписал японца – тот поиграл в восьми странах и сразу заговорил по-русски
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28 августа 2019, 20:09
«Это не футбол, а водное поло». Сильные дожди испортили поле в Хабаровске на матче ФНЛ
#СКА-Хабаровск
14 августа 2019, 21:01
В России выявили сдачу матча в ПФЛ. Отстранены футболисты, тренер и гендиректор
#ПФЛ
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# Новости матча
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21 февраля, 16:23
«Динамо» – «Спартак», «Зенит» – «Арсенал» и другие пары 1/8 финала Кубка России
10 ноября 2020, 15:42
«СКА-Хабаровск» призвал фанатов не участвовать в митингах за Фургала из-за коронавируса
16 июля 2020, 11:41
Этот сезон РПЛ – величие. Такой конкуренции на старте после перехода на «осень-весна» еще не было
26 августа 2019, 15:40
Приятель Неймара играет в Хабаровске. Он уже прошел через лиги Таиланда, Вьетнама и Малайзии
26 июля 2019, 17:14