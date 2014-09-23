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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сельта
Виго
Нолито 4
Ларривей 72
2:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Куэнка 55
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
23 сент. 2014, 22:59 МСК
23.09.2014, 22:59 МСК
вторник
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
18
Планас
Карлес Планас
90
6
Радойя
Неманья Радойя
90
23
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
8
Лопес
Алекс Лопес
67
11
Ларривей
Хоакин Ларривей
72'
72'
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
10
Нолито
Нолито
4'
4'
84
Запасные
13
Бланко
Рубен Бланко
20
Гомес
Серхи Гомес
19
Кастро
Хонни Кастро
24
Фернандес
Аугусто Фернандес
5
Эрнандес
Пабло Эрнандес
28
Фернандес
Борха Фернандес
9
Шарлес
Шарлес
Депортиво
мин
24
Фаринья
Луис Фаринья
85
1
Люкс
Герман Люкс
90
23
Лопо
Альберто Лопо
90
15
Лауре
Лауре
78
26
Сидней
Сидней
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
8
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Поштига
Элдер Поштига
90
14
Куэнка
Исаак Куэнка
55'
55'
71
Запасные
13
Фабри
Фабри
2
Пабло
Мануэль Пабло
21
Диаките
Модибо Диаките
3
Канелья
Роберто Канелья
6
Родригес
Хосе Родригес
18
Точе
Точе
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру