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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:2
Матч завершен
Сельта
Виго
Шарлес 46
Ларривей 82
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
21 февр. 2015, 23:59 МСК
21.02.2015, 23:59 МСК
суббота
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
23
Лопо
Альберто Лопо
90
26
Сидней
Сидней
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
11
Хуанфран
Хуанфран
90
22
Боргес
Селсо Боргес
90
6
Родригес
Хосе Родригес
56
7
Лукас
Лукас
90
9
Риера
Ориоль Риера
90
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
68
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
2
Пабло
Мануэль Пабло
5
Инсуа
Пабло Инсуа
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
10
Домингес
Хуан Домингес
14
Куэнка
Исаак Куэнка
67
Кошта
Элдер Кошта
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
90
20
Гомес
Серхи Гомес
90
10
Нолито
Нолито
90
6
Радойя
Неманья Радойя
90
23
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
24
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
77
9
Шарлес
Шарлес
46'
46'
73
Запасные
13
Бланко
Рубен Бланко
31
Саму
Саму
8
Лопес
Алекс Лопес
5
Эрнандес
Пабло Эрнандес
11
Ларривей
Хоакин Ларривей
82'
7
Мина
Санти Мина
18
Бонгонда
Тео Бонгонда