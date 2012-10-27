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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сельта
Виго
Бермехо 8
1:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Домингес 29
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
27 окт. 2012, 21:00 МСК
27.10.2012, 21:00 МСК
суббота
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Мальо
Уго Мальо
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
81
0
Лопес
Алекс Лопес
90
0
Аспас
Яго Аспас
84
0
Бермехо
Марио Бермехо
8'
8'
55
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Ллорка
Самуэль Ллорка
0
Бустос
Кристиан Бустос
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
0
Тони
Тони
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Домингес
Хуан Домингес
29'
29'
90
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
78
0
Рики
Рики
63
0
Пицци
Пицци
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Пинту
Тьяго Пинту
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Эвалдо
Эвалдо
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Сантуш
Андре Сантуш
0
Оливейра
Нельсон Оливейра