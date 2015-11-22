Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лукас 23
Кастро 90
2:0
Матч завершен
Сельта
Виго
Примера, 12 тур

Примера,

12 тур

Испания
22 нояб. 2015, 0:05 МСК
22.11.2015, 0:05 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
12
Сидней
Сидней
90
14
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
5
Москера
Педро Москера
90
11
Хуанфран
Хуанфран
80
6
Кани
Кани
68
7
Лукас
Лукас
23'
23'
90
25
Родригес
Джонатан Родригес
75
Запасные
25
Ману
Ману
23
Лопо
Альберто Лопо
15
Лауре
Лауре
18
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
19
Файр
Файкал Файр
17
Картабия
Федерико Картабия
9
Риера
Ориоль Риера
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
58
20
Гомес
Серхи Гомес
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90'
90'
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
24
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
72
9
Аспас
Яго Аспас
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
10
Нолито
Нолито
90
Запасные
13
Бланко
Рубен Бланко
21
Планас
Карлес Планас
17
Мадинда
Леви Мадинда
28
Фернандес
Борха Фернандес
11
Гуидетти
Джон Гуидетти
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
23
Сене
Хосеп Сене