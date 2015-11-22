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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лукас 23
Кастро 90
2:0
Матч завершен
Сельта
Виго
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
22 нояб. 2015, 0:05 МСК
22.11.2015, 0:05 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
12
Сидней
Сидней
90
14
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
5
Москера
Педро Москера
90
11
Хуанфран
Хуанфран
80
6
Кани
Кани
68
7
Лукас
Лукас
23'
23'
90
25
Родригес
Джонатан Родригес
75
Запасные
25
Ману
Ману
23
Лопо
Альберто Лопо
15
Лауре
Лауре
18
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
19
Файр
Файкал Файр
17
Картабия
Федерико Картабия
9
Риера
Ориоль Риера
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
58
20
Гомес
Серхи Гомес
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90'
90'
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
24
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
72
9
Аспас
Яго Аспас
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
10
Нолито
Нолито
90
Запасные
13
Бланко
Рубен Бланко
21
Планас
Карлес Планас
17
Мадинда
Леви Мадинда
28
Фернандес
Борха Фернандес
11
Гуидетти
Джон Гуидетти
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
23
Сене
Хосеп Сене