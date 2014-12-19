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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сельта
Виго
0:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Хемед 17
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
19 дек. 2014, 22:45 МСК
19.12.2014, 22:45 МСК
пятница
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
6
Радойя
Неманья Радойя
54
23
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
24
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
7
Мина
Санти Мина
67
9
Шарлес
Шарлес
82
Запасные
13
Бланко
Рубен Бланко
20
Гомес
Серхи Гомес
18
Планас
Карлес Планас
8
Лопес
Алекс Лопес
5
Эрнандес
Пабло Эрнандес
11
Ларривей
Хоакин Ларривей
10
Нолито
Нолито
Альмерия
мин
1
Хулиан
Хулиан
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
4
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
3
Фран Велес
Фран Велес
90
19
Зонго
Джонатан Зонго
76
7
Верса
Верса
90
22
Томас
Томас
90
15
Корона
Корона
90
17
Мендес
Эдгар Мендес
85
10
Хемед
Томер Хемед
17'
17'
90
Запасные
30
Гомес
Йерай Гомес
2
Мичел
Мичел
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
8
Силва
Веллингтон Силва
9
Тьеви
Тьеви
11
Кике
Кике
18
Дангба
Тирасил Дангба