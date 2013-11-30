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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сельта
Виго
Орельяна 26
Оубинья 49
Шарлес 59
3:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Сусо 9
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
30 нояб. 2013, 20:00 МСК
30.11.2013, 20:00 МСК
суббота
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
0
Родригес
Йоель Родригес
90
0
Тони
Тони
60
0
Ортенече
Йон Ортенече
90
0
Мальо
Уго Мальо
90
0
Костас
Давид Костас
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
49'
49'
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
77
0
Рафинья
Рафинья
66
0
Лопес
Алекс Лопес
90
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
26'
26'
90
0
Шарлес
Шарлес
59'
59'
90
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Кабрал
Густаво Кабрал
0
Кастро
Хонни Кастро
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
0
Бермехо
Марио Бермехо
0
Нолито
Нолито
0
Мина
Санти Мина
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Диас
Оскар Диас
71
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
76
0
Торсильери
Марко Торсильери
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
67
0
Сусо
Сусо
9'
9'
90
0
Верса
Верса
90
0
Азиз
Рамон Азиз
90
0
Видаль
Алейш Видаль
90
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Тебар
Маркос Тебар
0
Рафита
Рафита
0
Дани Ромера
Дани Ромера