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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Тьеви 47
Зонго 68
2:2
Матч завершен
Сельта
Виго
Нолито 17
Мина 39
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
4 мая 2015, 21:45 МСК
4.05.2015, 21:45 МСК
понедельник
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
14
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
60
4
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
19
Зонго
Джонатан Зонго
68'
68'
90
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
67
7
Верса
Верса
90
22
Томас
Томас
90
9
Тьеви
Тьеви
47'
47'
80
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
21
Мане
Мане
15
Корона
Корона
23
Сориано
Фернандо Сориано
20
Азиз
Рамон Азиз
8
Силва
Веллингтон Силва
10
Хемед
Томер Хемед
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
23
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
24
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
11
Ларривей
Хоакин Ларривей
72
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
10
Нолито
Нолито
17'
17'
58
7
Мина
Санти Мина
39'
39'
85
Запасные
13
Бланко
Рубен Бланко
20
Гомес
Серхи Гомес
8
Лопес
Алекс Лопес
5
Эрнандес
Пабло Эрнандес
28
Фернандес
Борха Фернандес
9
Шарлес
Шарлес
18
Бонгонда
Тео Бонгонда