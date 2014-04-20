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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Родри 40
Диас 88
2:4
Матч завершен
Сельта
Виго
Нолито 19
Шарлес 52
Нолито 71
Орельяна 75
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
20 апр. 2014, 13:00 МСК
20.04.2014, 13:00 МСК
воскресенье
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
1
Эстебан
Эстебан
90
21
Мане
Мане
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
22
Нельсон
Маркос Нельсон
90
6
Тебар
Маркос Тебар
90
23
Сориано
Фернандо Сориано
30
17
Сусо
Сусо
66
7
Верса
Верса
58
12
Азиз
Рамон Азиз
90
8
Видаль
Алейш Видаль
90
10
Родри
Родри
40'
40'
90
Запасные
25
Хулиан
Хулиан
15
Корона
Корона
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
11
Барбоза
Элдер Барбоза
20
Рафита
Рафита
9
Диас
Оскар Диас
88'
19
Зонго
Джонатан Зонго
Сельта
мин
13
Родригес
Йоель Родригес
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
23
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
12
Рафинья
Рафинья
77
8
Лопес
Алекс Лопес
46
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
75'
75'
90
10
Нолито
Нолито
19'
71'
19', 71'
90
11
Шарлес
Шарлес
52'
52'
67
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
21
Лопес
Иньиго Лопес
30
Костас
Давид Костас
17
Мадинда
Леви Мадинда
4
Оубинья
Борха Оубинья
9
Бермехо
Марио Бермехо
31
Мина
Санти Мина