Саутгемптон - Манчестер Сити: 22 января 2022 смотреть онлайн

Саутгемптон
Саутгемптон
-:-

Саутгемптон - Манчестер Сити: 22 января 2022 смотреть онлайн

Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
22 янв. 2022, 18:00 МСК
22.01.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Саутгемптон
мин
1
МакКарти
Алекс МакКарти
4
Вестергор
Янник Вестергор
35
Беднарек
Ян Беднарек
22
Салису
Мохаммед Салису
2
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
11
Редмонд
Натан Редмонд
19
Минамино
Такуми Минамино
27
Диалло
Ибраима Диалло
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
8
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
9
Ингс
Дэнни Ингс
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
-
5
Стивенс
Джек Стивенс
-
6
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
12
Дженепо
Мусса Дженепо
-
23
Телла
Нейтан Телла
-
47
Ферри
Уилл Ферри
-
32
Уолкотт
Тео Уолкотт
-
14
Обафеми
Майкл Обафеми
-
40
Н'Лундулу
Дэн Н'Лундулу
-
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола

Прошлые матчи

10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
Манчестер Сити
5 : 2
Саутгемптон
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
Манчестер Сити
5
Саутгемптон
2
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 18:00
Саутгемптон
0 : 1
Манчестер Сити
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 18:00
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
1
05.07.2020 05 июля 2020 вс 21:00
Саутгемптон
1 : 0
Манчестер Сити
05.07.2020 05 июля 2020 вс 21:00
Саутгемптон
1
Манчестер Сити
0
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 18:00
Манчестер Сити
2 : 1
Саутгемптон
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 18:00
Манчестер Сити
2
Саутгемптон
1
30.12.2018 30 дек. 2018 вс 17:15
Саутгемптон
1 : 3
Манчестер Сити
30.12.2018 30 дек. 2018 вс 17:15
Саутгемптон
1
Манчестер Сити
3
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 18:00
Манчестер Сити
6 : 1
Саутгемптон
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 18:00
Манчестер Сити
6
Саутгемптон
1
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
Саутгемптон
0 : 1
Манчестер Сити
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
1
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 23:00
Манчестер Сити
2 : 1
Саутгемптон
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 23:00
Манчестер Сити
2
Саутгемптон
1
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 19:30
Саутгемптон
0 : 3
Манчестер Сити
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 19:30
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
3
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 15:30
Манчестер Сити
1 : 1
Саутгемптон
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 15:30
Манчестер Сити
1
Саутгемптон
1
01.05.2016 01 мая 2016 вс 18:30
Саутгемптон
4 : 2
Манчестер Сити
01.05.2016 01 мая 2016 вс 18:30
Саутгемптон
4
Манчестер Сити
2
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 18:00
Манчестер Сити
3 : 1
Саутгемптон
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 18:00
Манчестер Сити
3
Саутгемптон
1
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
Манчестер Сити
2 : 0
Саутгемптон
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
Манчестер Сити
2
Саутгемптон
0
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 16:30
Саутгемптон
0 : 3
Манчестер Сити
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 16:30
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
3
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 14:45
Манчестер Сити
4 : 1
Саутгемптон
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 14:45
Манчестер Сити
4
Саутгемптон
1
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 1
Манчестер Сити
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 18:00
Саутгемптон
1
Манчестер Сити
1
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 20:30
Саутгемптон
3 : 1
Манчестер Сити
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 20:30
Саутгемптон
3
Манчестер Сити
1
19.08.2012 19 авг. 2012 вс 18:00
Манчестер Сити
3 : 2
Саутгемптон
19.08.2012 19 авг. 2012 вс 18:00
Манчестер Сити
3
Саутгемптон
2

Новости

Месси + Агуэро = 💙. Подросток Месси видел первый матч Агуэро по ТВ. Теперь живет в номере только с ним, фоткает спящего и злится на телевизор по ночам
#Лионель Месси
31 мая, 17:00
Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
#Челси
30 мая, 03:00
Тухель за месяц трижды подряд прошелся по Гвардиоле. Чистое доминирование: все победы – в трех разных турнирах
#Томас Тухель
30 мая, 01:50
Сколько «Челси» заработал за победу в Лиге чемпионов
#Челси
30 мая, 00:05
Замена Де Брюйне – боль финала Лиги чемпионов. Заплакал на поле и ушел с травмой головы
#Кевин Де Брюйне
30 мая, 00:01
Финал ЛЧ открыл Marshmello (обошел всю планету и танцевал с двойниками). Зрители в России жалуются на комментатора: слишком много говорил
#Marshmello
29 мая, 22:32
Судья финала Лиги чемпионов удалял Гвардиолу, а потом получал от него: «Ему нравится быть особенным»
#Матеу Лаос
29 мая, 18:17
Агуэро по-царски простился с «Ман Сити»: побил еще один рекорд голов и оставил вместо себя граффити размером с дом. Плачет даже Гвардиола
#Серхио Агуэро
23 мая, 22:15
# Новости матча
Диаш из «Ман Сити» – игрок сезона в АПЛ. Клуб купил его прошлым летом
05 июня, 14:11
Гарсия переходит в «Барселону». Отступные в контракте – 400 миллионов евро
01 июня, 10:25
«Барселона» объявила о переходе Серхио Агуэро
31 мая, 17:12
После столкновения с Рюдигером Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы
30 мая, 13:42
«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте
30 мая, 01:50
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
Гвардиола проиграл «Челси» восемь матчей за карьеру. Больше, чем любому другому клубу
30 мая, 01:20
Канте – лучший игрок финала Лиги чемпионов
30 мая, 01:00