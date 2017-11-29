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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Де Брюйне 47
Стерлинг 90
2:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Ромеу 75
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
29 нояб. 2017, 23:00 МСК
29.11.2017, 23:00 МСК
среда
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
4
Компани
Венсан Компани
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
18
Делф
Фабиан Делф
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47'
47'
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90'
90'
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
3
Данило
Данило
35
Зинченко
Александр Зинченко
21
Сильва
Давид Сильва
20
Силва
Бернарду Силва
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
75'
75'
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
18
Лемина
Марио Лемина
90
7
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
8
Дэвис
Стивен Дэвис
11
Тадич
Душан Тадич
38
МакКуин
Сэм МакКуин
19
Буфал
Софьян Буфал
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
10
Остин
Чарли Остин