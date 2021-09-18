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Манчестер Сити VS Саутгемптон
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Манчестер Сити - Саутгемптон: 18 сентября 2021 смотреть онлайн
Манчестер Сити
Манчестер
-:-
Манчестер Сити - Саутгемптон: 18 сентября 2021 смотреть онлайн
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
18 сент. 2021, 17:00 МСК
18.09.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Саутгемптон
мин
1
МакКарти
Алекс МакКарти
4
Вестергор
Янник Вестергор
35
Беднарек
Ян Беднарек
22
Салису
Мохаммед Салису
2
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
11
Редмонд
Натан Редмонд
19
Минамино
Такуми Минамино
27
Диалло
Ибраима Диалло
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
8
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
9
Ингс
Дэнни Ингс
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
-
5
Стивенс
Джек Стивенс
-
6
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
12
Дженепо
Мусса Дженепо
-
23
Телла
Нейтан Телла
-
47
Ферри
Уилл Ферри
-
32
Уолкотт
Тео Уолкотт
-
14
Обафеми
Майкл Обафеми
-
40
Н'Лундулу
Дэн Н'Лундулу
-
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Прошлые матчи
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
Манчестер Сити
5 : 2
Саутгемптон
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
Манчестер Сити
5
Саутгемптон
2
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
0 : 1
Манчестер Сити
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
1
05.07.2020
05 июля 2020
вс
21:00
Саутгемптон
1 : 0
Манчестер Сити
05.07.2020
05 июля 2020
вс
21:00
Саутгемптон
1
Манчестер Сити
0
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
Манчестер Сити
2 : 1
Саутгемптон
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
Манчестер Сити
2
Саутгемптон
1
30.12.2018
30 дек. 2018
вс
17:15
Саутгемптон
1 : 3
Манчестер Сити
30.12.2018
30 дек. 2018
вс
17:15
Саутгемптон
1
Манчестер Сити
3
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
18:00
Манчестер Сити
6 : 1
Саутгемптон
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
18:00
Манчестер Сити
6
Саутгемптон
1
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
Саутгемптон
0 : 1
Манчестер Сити
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
1
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
23:00
Манчестер Сити
2 : 1
Саутгемптон
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
23:00
Манчестер Сити
2
Саутгемптон
1
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
19:30
Саутгемптон
0 : 3
Манчестер Сити
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
19:30
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
3
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
15:30
Манчестер Сити
1 : 1
Саутгемптон
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
15:30
Манчестер Сити
1
Саутгемптон
1
01.05.2016
01 мая 2016
вс
18:30
Саутгемптон
4 : 2
Манчестер Сити
01.05.2016
01 мая 2016
вс
18:30
Саутгемптон
4
Манчестер Сити
2
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
18:00
Манчестер Сити
3 : 1
Саутгемптон
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
18:00
Манчестер Сити
3
Саутгемптон
1
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Манчестер Сити
2 : 0
Саутгемптон
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Манчестер Сити
2
Саутгемптон
0
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
16:30
Саутгемптон
0 : 3
Манчестер Сити
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
16:30
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
3
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
14:45
Манчестер Сити
4 : 1
Саутгемптон
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
14:45
Манчестер Сити
4
Саутгемптон
1
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 1
Манчестер Сити
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
18:00
Саутгемптон
1
Манчестер Сити
1
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
20:30
Саутгемптон
3 : 1
Манчестер Сити
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
20:30
Саутгемптон
3
Манчестер Сити
1
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
18:00
Манчестер Сити
3 : 2
Саутгемптон
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
18:00
Манчестер Сити
3
Саутгемптон
2
Новости
Месси + Агуэро = 💙. Подросток Месси видел первый матч Агуэро по ТВ. Теперь живет в номере только с ним, фоткает спящего и злится на телевизор по ночам
#Лионель Месси
31 мая, 17:00
Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
#Челси
30 мая, 03:00
Тухель за месяц трижды подряд прошелся по Гвардиоле. Чистое доминирование: все победы – в трех разных турнирах
#Томас Тухель
30 мая, 01:50
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30 мая, 00:05
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#Кевин Де Брюйне
30 мая, 00:01
Финал ЛЧ открыл Marshmello (обошел всю планету и танцевал с двойниками). Зрители в России жалуются на комментатора: слишком много говорил
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29 мая, 18:17
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23 мая, 22:15
#
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31 мая, 17:12
После столкновения с Рюдигером Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы
30 мая, 13:42
«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте
30 мая, 01:50
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
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