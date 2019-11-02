Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 70
Уокер 86
2:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Уорд-Проус 13
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
2 нояб. 2019, 18:00 МСК
2.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Манчестер Сити
мин
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
70'
70'
90
2
Уокер
Кайл Уокер
86'
86'
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
31
Эдерсон
Эдерсон
90
12
Анхелиньо
Анхелиньо
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
30
Отаменди
Николас Отаменди
22
Менди
Бенжамин Менди
27
Канселу
Жоау Канселу
47
Фоден
Фил Фоден
26
Марез
Рияд Марез
9
Жезус
Габриэль Жезус
Саутгемптон
мин
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
1
МакКарти
Алекс МакКарти
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
13'
13'
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
43
Валери
Ян Валери
90
Запасные
28
Ганн
Ангус Ганн
3
Йошида
Мая Йошида
19
Буфал
Софьян Буфал
10
Адамс
Чарли Адамс
38
Дансо
Кевин Дансо
12
Дженепо
Мусса Дженепо
7
Лонг
Шейн Лонг