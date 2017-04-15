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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
0:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Компани 55
Сане 77
Агуэро 80
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
15 апр. 2017, 19:30 МСК
15.04.2017, 19:30 МСК
суббота
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
24
Стивенс
Джек Стивенс
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
60
11
Тадич
Душан Тадич
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
60
Запасные
40
Хассен
Муез Хассен
12
Касерес
Мартин Касерес
15
Мартина
Куко Мартина
4
Класи
Йорди Класи
19
Буфал
Софьян Буфал
7
Лонг
Шейн Лонг
9
Родригес
Джей Родригес
Манчестер Сити
мин
42
Туре
Яя Туре
90
1
Браво
Клаудио Браво
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
4
Компани
Венсан Компани
55'
55'
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
21
Сильва
Давид Сильва
81
15
Навас
Хесус Навас
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
80'
80'
89
19
Сане
Лерой Сане
77'
77'
86
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
11
Коларов
Александар Коларов
6
Фернандо
Фернандо
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
75
Гарсия
Алейкс Гарсия
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо