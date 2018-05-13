Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Жезус 90
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
13 мая 2018, 17:00 МСК
13.05.2018, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Саутгемптон
мин
13
МакКарти
Алекс МакКарти
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
10
Остин
Чарли Остин
90
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
26
Пье
Жереми Пье
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
38
МакКуин
Сэм МакКуин
39
Симс
Джошуа Симс
7
Лонг
Шейн Лонг
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Манчестер Сити
мин
1
Браво
Клаудио Браво
90
3
Данило
Данило
90
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
18
Делф
Фабиан Делф
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
19
Сане
Лерой Сане
90
Запасные
31
Эдерсон
Эдерсон
4
Компани
Венсан Компани
2
Уокер
Кайл Уокер
35
Зинченко
Александр Зинченко
47
Фоден
Фил Фоден
33
Жезус
Габриэль Жезус
90'