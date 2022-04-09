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Саутгемптон VS Челси
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Саутгемптон - Челси: 09 апреля 2022 смотреть онлайн
Саутгемптон
Саутгемптон
-:-
Саутгемптон - Челси: 09 апреля 2022 смотреть онлайн
Челси
Лондон
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
9 апр. 2022, 17:00 МСК
9.04.2022, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Саутгемптон
мин
1
МакКарти
Алекс МакКарти
4
Вестергор
Янник Вестергор
35
Беднарек
Ян Беднарек
22
Салису
Мохаммед Салису
2
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
11
Редмонд
Натан Редмонд
19
Минамино
Такуми Минамино
27
Диалло
Ибраима Диалло
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
8
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
9
Ингс
Дэнни Ингс
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
-
5
Стивенс
Джек Стивенс
-
6
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
12
Дженепо
Мусса Дженепо
-
23
Телла
Нейтан Телла
-
47
Ферри
Уилл Ферри
-
32
Уолкотт
Тео Уолкотт
-
14
Обафеми
Майкл Обафеми
-
40
Н'Лундулу
Дэн Н'Лундулу
-
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Прошлые матчи
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
15:30
Саутгемптон
1 : 1
Челси
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
15:30
Саутгемптон
1
Челси
1
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
Челси
3 : 3
Саутгемптон
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
Челси
3
Саутгемптон
3
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Челси
0 : 2
Саутгемптон
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Челси
0
Саутгемптон
2
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:00
Саутгемптон
1 : 4
Челси
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:00
Саутгемптон
1
Челси
4
02.01.2019
02 янв. 2019
ср
22:45
Челси
0 : 0
Саутгемптон
02.01.2019
02 янв. 2019
ср
22:45
Челси
0
Саутгемптон
0
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
16:15
Саутгемптон
0 : 3
Челси
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
16:15
Саутгемптон
0
Челси
3
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
17:00
Челси
2 : 0
Саутгемптон
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
17:00
Челси
2
Саутгемптон
0
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
14:30
Саутгемптон
2 : 3
Челси
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
14:30
Саутгемптон
2
Челси
3
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
18:00
Челси
1 : 0
Саутгемптон
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
18:00
Челси
1
Саутгемптон
0
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
21:45
Челси
4 : 2
Саутгемптон
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
21:45
Челси
4
Саутгемптон
2
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
19:00
Саутгемптон
0 : 2
Челси
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
19:00
Саутгемптон
0
Челси
2
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 2
Челси
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
18:00
Саутгемптон
1
Челси
2
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
19:30
Челси
1 : 3
Саутгемптон
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
19:30
Челси
1
Саутгемптон
3
15.03.2015
15 марта 2015
вс
16:30
Челси
1 : 1
Саутгемптон
15.03.2015
15 марта 2015
вс
16:30
Челси
1
Саутгемптон
1
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
17:05
Саутгемптон
1 : 1
Челси
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
17:05
Саутгемптон
1
Челси
1
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
Саутгемптон
0 : 3
Челси
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
Саутгемптон
0
Челси
3
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
19:10
Челси
3 : 1
Саутгемптон
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
19:10
Челси
3
Саутгемптон
1
30.03.2013
30 марта 2013
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 1
Челси
30.03.2013
30 марта 2013
сб
18:00
Саутгемптон
2
Челси
1
16.01.2013
16 янв. 2013
ср
22:45
Челси
2 : 2
Саутгемптон
16.01.2013
16 янв. 2013
ср
22:45
Челси
2
Саутгемптон
2
05.01.2013
05 янв. 2013
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 5
Челси
05.01.2013
05 янв. 2013
сб
18:00
Саутгемптон
1
Челси
5
Новости
Великое видео о любви из ночного клуба: все смотрят на танец девушек в купальниках – а Баллак смотрит на смартфоне финал «Челси» 💙
#Михаэль Баллак
30 мая, 21:15
Алонсо из «Челси» взял ЛЧ и повторил победу деда спустя 61 год. Тот разбирал его ошибки и направлял карьеру
#Маркос Алонсо
30 мая, 14:11
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
#Томас Тухель
30 мая, 10:45
Журналист и Жоржиньо побрили друг друга после победы «Челси» в Лиге чемпионов. Это условие их спора
#Жоржиньо
30 мая, 03:51
Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
#Челси
30 мая, 03:00
👑 Королевский забег Маунта с кубком Лиги чемпионов. Косплей на Дрогба из 2012-го
#Мэйсон Маунт
30 мая, 02:55
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Абрамович за пять лет так и не начал проект нового стадиона «Челси». Мешали проблема с визой и соседи, которым не хватало света
#Роман Абрамович
03 февраля, 22:20
#
Новости матча
Ван Гинкел покинул «Челси». Он пришел в клуб в 2013-м и сыграл за него 97 минут
05 июня, 11:08
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04 июня, 14:44
После столкновения с Рюдигером Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы
30 мая, 13:42
Впервые внук победителя Кубка европейских чемпионов взял ЛЧ
30 мая, 11:32
Канте стал шестым игроком, который брал Лигу чемпионов, чемпионат мира и АПЛ
30 мая, 10:48
Победа «Челси» опустила «Зенит» в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов
30 мая, 02:10
«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте
30 мая, 01:50
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28