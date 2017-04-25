Матч завершен
Челси
Лондон
Азар 5
Кэхилл 45
Коста 54
Коста 89
4:2
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Ромеу 24
Бертранд 90
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
25 апр. 2017, 21:45 МСК
25.04.2017, 21:45 МСК
вторник
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Челси
мин
30
Луис
Давид Луис
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
45'
45'
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
10
Азар
Эден Азар
5'
5'
90
21
Матич
Неманья Матич
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
77
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
86
19
Коста
Диего Коста
54'
89'
54', 89'
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
26
Терри
Джон Терри
6
Аке
Натан Аке
22
Виллиан
Виллиан
11
Педро
Педро
29
Чалоба
Натаниэль Чалоба
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Саутгемптон
мин
19
Буфал
Софьян Буфал
68
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90'
90'
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
24
Стивенс
Джек Стивенс
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
24'
24'
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
82
11
Тадич
Душан Тадич
90
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
86
Запасные
40
Хассен
Муез Хассен
12
Касерес
Мартин Касерес
22
Редмонд
Натан Редмонд
4
Класи
Йорди Класи
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
7
Лонг
Шейн Лонг
9
Родригес
Джей Родригес