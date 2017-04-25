Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Челси
Лондон
Азар 5
Кэхилл 45
Коста 54
Коста 89
4:2
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Ромеу 24
Бертранд 90
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
25 апр. 2017, 21:45 МСК
25.04.2017, 21:45 МСК
вторник
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Челси
мин
30
Луис
Давид Луис
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
45'
45'
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
10
Азар
Эден Азар
5'
5'
90
21
Матич
Неманья Матич
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
77
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
86
19
Коста
Диего Коста
54'
89'
54', 89'
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
26
Терри
Джон Терри
6
Аке
Натан Аке
22
Виллиан
Виллиан
11
Педро
Педро
29
Чалоба
Натаниэль Чалоба
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Саутгемптон
мин
19
Буфал
Софьян Буфал
68
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90'
90'
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
24
Стивенс
Джек Стивенс
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
24'
24'
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
82
11
Тадич
Душан Тадич
90
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
86
Запасные
40
Хассен
Муез Хассен
12
Касерес
Мартин Касерес
22
Редмонд
Натан Редмонд
4
Класи
Йорди Класи
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
7
Лонг
Шейн Лонг
9
Родригес
Джей Родригес