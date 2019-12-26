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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Челси
Лондон
0:2
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Обафеми 31
Редмонд 73
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
26 дек. 2019, 18:00 МСК
26.12.2019, 18:00 МСК
четверг
Составы
Челси
мин
10
Виллиан
Виллиан
84
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
15
Зума
Курт Зума
46
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
1
Кепа
Кепа
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
29
Томори
Фикайо Томори
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
67
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
11
Педро
Педро
8
Баркли
Росс Баркли
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
19
Маунт
Мэйсон Маунт
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Саутгемптон
мин
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
1
МакКарти
Алекс МакКарти
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
73'
73'
90
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
86
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
10
Адамс
Чарли Адамс
80
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
20
Обафеми
Майкл Обафеми
31'
31'
69
Запасные
28
Ганн
Ангус Ганн
4
Вестергор
Янник Вестергор
3
Йошида
Мая Йошида
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
19
Буфал
Софьян Буфал
38
Дансо
Кевин Дансо
9
Ингс
Дэнни Ингс