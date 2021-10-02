Челси - Саутгемптон: 02 октября 2021 смотреть онлайн

Челси
Лондон
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Челси - Саутгемптон: 02 октября 2021 смотреть онлайн

Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
2 окт. 2021, 17:00 МСК
2.10.2021, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Саутгемптон
мин
1
МакКарти
Алекс МакКарти
4
Вестергор
Янник Вестергор
35
Беднарек
Ян Беднарек
22
Салису
Мохаммед Салису
2
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
11
Редмонд
Натан Редмонд
19
Минамино
Такуми Минамино
27
Диалло
Ибраима Диалло
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
8
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
9
Ингс
Дэнни Ингс
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
-
5
Стивенс
Джек Стивенс
-
6
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
12
Дженепо
Мусса Дженепо
-
23
Телла
Нейтан Телла
-
47
Ферри
Уилл Ферри
-
32
Уолкотт
Тео Уолкотт
-
14
Обафеми
Майкл Обафеми
-
40
Н'Лундулу
Дэн Н'Лундулу
-
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль

Прошлые матчи

20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
Саутгемптон
1 : 1
Челси
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
Саутгемптон
1
Челси
1
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 17:00
Челси
3 : 3
Саутгемптон
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 17:00
Челси
3
Саутгемптон
3
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
Челси
0 : 2
Саутгемптон
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
Челси
0
Саутгемптон
2
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:00
Саутгемптон
1 : 4
Челси
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:00
Саутгемптон
1
Челси
4
02.01.2019 02 янв. 2019 ср 22:45
Челси
0 : 0
Саутгемптон
02.01.2019 02 янв. 2019 ср 22:45
Челси
0
Саутгемптон
0
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 16:15
Саутгемптон
0 : 3
Челси
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 16:15
Саутгемптон
0
Челси
3
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 17:00
Челси
2 : 0
Саутгемптон
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 17:00
Челси
2
Саутгемптон
0
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 14:30
Саутгемптон
2 : 3
Челси
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 14:30
Саутгемптон
2
Челси
3
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 18:00
Челси
1 : 0
Саутгемптон
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 18:00
Челси
1
Саутгемптон
0
25.04.2017 25 апр. 2017 вт 21:45
Челси
4 : 2
Саутгемптон
25.04.2017 25 апр. 2017 вт 21:45
Челси
4
Саутгемптон
2
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 19:00
Саутгемптон
0 : 2
Челси
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 19:00
Саутгемптон
0
Челси
2
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 2
Челси
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 18:00
Саутгемптон
1
Челси
2
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 19:30
Челси
1 : 3
Саутгемптон
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 19:30
Челси
1
Саутгемптон
3
15.03.2015 15 марта 2015 вс 16:30
Челси
1 : 1
Саутгемптон
15.03.2015 15 марта 2015 вс 16:30
Челси
1
Саутгемптон
1
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 17:05
Саутгемптон
1 : 1
Челси
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 17:05
Саутгемптон
1
Челси
1
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
Саутгемптон
0 : 3
Челси
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
Саутгемптон
0
Челси
3
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 19:10
Челси
3 : 1
Саутгемптон
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 19:10
Челси
3
Саутгемптон
1
30.03.2013 30 марта 2013 сб 18:00
Саутгемптон
2 : 1
Челси
30.03.2013 30 марта 2013 сб 18:00
Саутгемптон
2
Челси
1
16.01.2013 16 янв. 2013 ср 22:45
Челси
2 : 2
Саутгемптон
16.01.2013 16 янв. 2013 ср 22:45
Челси
2
Саутгемптон
2
05.01.2013 05 янв. 2013 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 5
Челси
05.01.2013 05 янв. 2013 сб 18:00
Саутгемптон
1
Челси
5

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