Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Тадич 21
2:3
Матч завершен
Челси
Лондон
Жиру 70
Азар 75
Жиру 78
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
14 апр. 2018, 14:30 МСК
14.04.2018, 14:30 МСК
суббота
Составы
Саутгемптон
мин
13
МакКарти
Алекс МакКарти
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
11
Тадич
Душан Тадич
21'
21'
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
7
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
18
Лемина
Марио Лемина
38
МакКуин
Сэм МакКуин
19
Буфал
Софьян Буфал
39
Симс
Джошуа Симс
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
10
Остин
Чарли Остин
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан
Виллиан
90
10
Азар
Эден Азар
75'
75'
90
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
33
Эмерсон
Эмерсон
11
Педро
Педро
15
Мозес
Виктор Мозес
8
Баркли
Росс Баркли
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
18
Жиру
Оливье Жиру
70', 78'